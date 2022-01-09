В Петербурге профинансируют программы поддержки малого бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления, согласно которым будут пересмотрены субсидии из федерального бюджета, направленные на региональные проекты и программы в 2022-2024 годах. Это касается дополнительных соглашений с Министерством экономического развития РФ, Министерством энергетики РФ и Министерством сельского хозяйства РФ, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации губернатора.

"По соглашению с Минэкономразвития город получит субсидии из федерального бюджета на реализацию региональных проектов "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" и "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами". Общий объем ассигнований из федерального и регионального бюджета на эти проекты в 2022 году составит 295,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

По соглашению с Министерством сельского хозяйства РФ в 2022-2024 годах город получит субсидии из федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса: сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, Петербург также получит средства на переоборудование общественного транспорта и коммунальной техники. Только в 2022 году средствами федерального и городского бюджетов переоборудуют 1 683 единицы автомобильной техники, в 2023 году - 2 153 единицы.