Кабмин упростит применение кодов ОКВЭД, чтобы облегчить МСП доступ к поддержке

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правительство РФ работает над совершенствованием порядка применения кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), чтобы малому бизнесу было легче воспользоваться доступными мерами поддержки. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня на встрече с предпринимателями мы говорили о том, что не все смогли воспользоваться господдержкой для отраслей, пострадавших из-за коронавируса, поскольку по коду ОКВЭД не относились к таким предприятиям, хотя по факту могли проходить по всем критериям. Правительство уже решает эту задачу", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании IV всероссийского форума семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия!".

По его словам, уже подготовлена концепция по совершенствованию порядка применения кодов ОКВЭД, благодаря которой предпринимателям станет проще определять основные и дополнительные виды экономической деятельности. "Новый подход упростит существующие процедуры для бизнеса", - подчеркнул премьер. Он добавил, что планируется внедрить специальные сервисы, которые будут разработаны Федеральной налоговой службой. Это позволит сделать систему более четкой и понятной, отметил Мишустин.