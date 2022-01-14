Кабмин сохранит льготы по страховым взносам для МСП

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правительство РФ сохранит льготную ставку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в пятницу, выступая на пленарном заседании IV Всероссийского форума семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия!".

"В качестве еще одной антикризисной меры - в позапрошлом году правительство для всех субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС) снизило размер страховых взносов с части зарплат, которые превышают минимальный размер оплаты труда. Раньше было 30%, теперь 15%", - напомнил он. "Такая мера сохранится и в будущем", - заверил Мишустин.

По словам главы правительства, это решение позволило малому и среднему бизнесу в прошлом году сэкономить около 480 млрд рублей.

Мишустин отметил, что большинство семейных предприятий относятся к малому и среднему бизнесу и могут рассчитывать на соответствующую государственную поддержку, в том числе дополнительную, введенную из-за распространения коронавируса. Он сообщил, что по программе льготного кредитования ФОТ 2.0, которая пользовалась огромным спросом, компаниям, сохранившим занятость, было списано более 430 млрд рублей. Премьер также напомнил, что на смену ей пришла программа ФОТ 3.0, кредит по которой можно было получить до конца прошлого года.