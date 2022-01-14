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Цифровая платформа для малого бизнеса заработает в пилотном режиме в феврале

Она позволит лучше ориентироваться в существующих мерах поддержки тем, кто только планирует открыть свое дело, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Цифровая платформа поддержки малого и среднего бизнеса заработает в пилотном режиме в феврале текущего года. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на всероссийском форуме семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!"

Так, по его словам, "цифровая экосистема" для малых и средних предпринимателей позволит лучше ориентироваться в существующих мерах поддержки тем, кто только планирует открыть свое дело.

"Через такую платформу можно будет дистанционно получать помощь и пользоваться специальными сервисами. Подобрать кредиты и оформить на них заявку. Уже с февраля запустим ее в пилотном режиме", - сказал Мишустин.

Завершая свое выступление на форуме, Мишустин назвал семейный бизнес в России "перспективным направлением" и пожелал предпринимателям успехов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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