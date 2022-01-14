МСП Банк выдал около 10 млрд рублей экспресс-кредитов без залога по новой программе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. МСП Банк, который является дочерним обществом Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ), выдал за последние три месяца около 10 млрд рублей беззалоговых кредитов более чем 1,5 тыс. предпринимателей. Об этом сообщил в пятницу глава корпорации Александр Исаевич на пленарном заседании всероссийского форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!".

"Финансирование, быстрое, без залога и желательно онлайн, - это один из запросов предпринимателей. Мы вместе с бизнесом запустили новый продукт "Экспресс-поддержка". За три месяца мы выдали порядка 10 млрд рублей более чем 1,5 тыс. предпринимателей. Это кредит без залога, за 72 часа, онлайн", - сказал он.

Дальше планируется трансформировать и развивать отраслевые кредитные продукты, добавил Исаевич.

В Корпорации МСП 15 сентября 2021 года сообщали, что МСП Банк запустил новый кредитный продукт "Экспресс-поддержка", в рамках которого предприниматели, работающие на рынке более 12 месяцев, смогут получить кредит на сумму до 10 млн рублей по выгодной сниженной ставке от 11,5%. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.

Разработанный банком продукт предполагает кредитование заемщиков с вероятностью дефолта в диапазоне 0,6-6,4% в год, при этом кредиты заемщикам с повышенным уровнем риска в рамках данного диапазона в перспективе будут обеспечиваться зонтичной гарантией Корпорации МСП.

IV Всероссийский форум семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!" проходит в Москве, его организатором является Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ. Среди основных тем форума - вопросы комплексной и системной поддержки малого и среднего бизнеса, включая семейные компании: от законодательства до кредитно-финансовых услуг, от брендирования до запуска новых направлений деятельности. Кроме того, на мероприятии подведут итоги реализации в 2021 году специального проекта ТПП РФ "100 надежд бизнеса" и наградят победителей из числа его участников.