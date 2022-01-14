Глава ТПП предложил предусмотреть услуги для семейных компаний на платформе для МСП

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил предусмотреть услуги для семейных компаний на платформе для малых и средних предприятий (МСП), которая в пилотном режиме запускается в феврале 2022 года.

"Нам бы хотелось, чтобы на платформе место было выделено для семейных компаний. Я понимаю, сначала нужно, чтобы статус семейных компаний был законодательно закреплен. Но в принципе нам бы хотелось, чтобы этому направлению уделялось особое внимание", - сказал глава палаты в пятницу на пленарном заседании всероссийского форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия".

По словам Катырина, президент и премьер-министр поддерживают позицию ТПП РФ по развитию в стране семейного предпринимательства. "Хотелось бы, чтобы корпорация в этом плане тоже внимательно посмотрела на расширение возможностей для семейных компаний", - сказал он, обращаясь к главе Корпорации МСП Александру Исаевичу.

Как отметил ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин, через платформу для МСП можно будет дистанционно получать помощь и пользоваться специальными сервисами. Например, подобрать кредиты и оформить на них заявку. Платформа разрабатывается Корпорацией МСП.

IV Всероссийский форум семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия" проходит в Москве, его организатором является Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ. Среди основных тем форума - вопросы комплексной и системной поддержки малого и среднего бизнеса, включая семейные компании: от законодательства до кредитно-финансовых услуг, от брендирования до запуска новых направлений деятельности. Кроме того, на мероприятии подведут итоги реализации в 2021 году специального проекта ТПП РФ "100 надежд бизнеса" и наградят победителей из числа его участников.