Деловая активность МСП в декабре 2021 года обновила исторический максимум

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в декабре 2021 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствует ежемесячный индекс RSBI, который составляют Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research.

Значение выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 - снижение. В прошлом году индекс показал максимум в мае, достигнув рекордных 54,6 пункта. После этого показатель месяц от месяца колебался, но оставался в зоне роста.

"В декабре инвестиционная активность бизнеса обновила исторический максимум. Согласно индексу RSBI, который в декабре 2021 года составил 52,5 пункта, малый и средний бизнес отыграл спад предыдущего месяца", - отмечается в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как отметил вице-президент - заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов, в декабре улучшение деловых настроений малого и среднего бизнеса связано прежде всего с усилением предпраздничной потребительской активности. "Предновогодний пик положительно сказался не только на выручке предпринимателей, он также способствовал формированию планов по развитию бизнеса в 2022 году и созданию необходимой денежной базы для их реализации. Об этом свидетельствуют пиковые значения показателей кредитования бизнеса, которые составили 58,3 пункта, и исторический максимум инвестиционных значений, достигший 60,3 пункта", - приводятся его слова в материалах.

В текущей ситуации властям важно на фоне подготовки к очередной волне роста заболеваемости "сбалансированно подойти к ограничительным мерам, избегая полных закрытий", сказал глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин. Кроме того, по его словам, было бы правильно списать для наиболее пострадавших отраслей кредиты по программе ФОТ 3.0 для тех предприятий, которые проявляют социальную ответственность и сохраняют занятость. Бизнес уже приспособился к работе в условиях пандемии, проверяя температуру посетителей, QR-коды, предоставляя средства защиты и дезинфекции, вакцинируя сотрудников и так далее, добавил он.