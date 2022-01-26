Промсвязьбанк выдал кредиты на 8 млрд рублей предприятиям МСБ по госпрограмме ФОТ 3.0

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) предоставил более чем 2 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) кредиты на сумму 8 млрд рублей в рамках очередного этапа госпрограммы льготного кредитования бизнеса ФОТ 3.0. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"ПСБ предоставил порядка 8 млрд рублей льготного кредитования в рамках очередного этапа государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Финансовая поддержка на восстановление деятельности стала доступной более чем 2 тыс. предприятий МСБ", - сообщили в банке.

По словам вице-президента - заместителя руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилла Тихонова, благодаря простоте получения и привлекательности условий льготного кредита ПСБ для бизнеса "Без бумаг 3.0" банк входит в топ-3 на рынке как по количеству, так и по объемам предоставленной в рамках госпрограммы ФОТ 3.0 поддержки. "Цифровая инфраструктура банка, наличие предодобренных кредитных решений позволили тысячам предприятий из пострадавших отраслей максимально быстро и просто воспользоваться льготным кредитованием ПСБ по программе ФОТ 3.0", - отметил он.

Программа ФОТ 3.0 была запущена как вспомогательный инструмент для сохранения рабочих мест в самых пострадавших в период кризиса отраслях экономики.

Льготные меры поддержки действовали с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Кредиты выдавались под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. В первые шесть месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты кредита и процентов по нему, в течение последующих 12 месяцев заемщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3%.