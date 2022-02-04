ТПП заявила, что ликвидация МСП одним заявлением сократит нагрузку на бизнес и государство

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Возможность ликвидировать предприятие, подав лишь одно заявление, сократит нагрузку как на бизнес, так и на государство в лице Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом заявил в пятницу ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Вадим Чубаров.

Как ранее сообщило издание РБК, в Минэкономразвития обсуждается проект поправок в закон о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно готовящимся изменениям, малый и средний бизнес сможет закрывать юридическое лицо, подав в ФНС лишь одно заявление о прекращении деятельности. На основании такого заявления налоговая служба сама проведет все необходимые для ликвидации процедуры - проверит наличие задолженностей, судебных запретов, незавершенных камеральных проверок. Рассмотрение заявления займет не более пяти дней.

"Данная инициатива будет полезна как для субъектов малого бизнеса, так и для государства в лице ФНС, поскольку она позволит сократить административную нагрузку для обеих сторон. Так, малое предпринимательство как наиболее подвижная часть бизнеса сможет упростить процесс своей ликвидации, выполнив ряд условий, содержащихся в законопроекте (отсутствие долгов, не быть плательщиком НДС, не иметь имущества и др.). С другой стороны, нагрузка на налоговую службу также уменьшится, поскольку большая часть предпринимателей сейчас выбирают путь наименьшего сопротивления и просто не ведут деятельность, дожидаясь, когда ФНС их ликвидирует в административном порядке, вместо того, чтобы самостоятельно заниматься трудозатратным процессом закрытия бизнеса", - отметил Чубаров, комментируя готовящиеся поправки.

В распоряжении налоговой службы сейчас находятся "весьма развитые электронные сервисы, которые позволят быстро произвести проверку предпринимателя, подавшего такое заявление о ликвидации, и завершить его деятельность", заметил вице-президент ТПП РФ.

Вместе с тем, по его словам, новой опцией смогут воспользоваться далеко не все субъекты бизнеса, так как сейчас концепцией проекта предусмотрен ряд ограничений. "В этой связи предположу, что этот законопроект - лишь стартовая площадка для апробации и тестирования процессов. А в дальнейшем круг субъектов, имеющих возможность упрощенной ликвидации, будет только расширяться", - заключил Чубаров.