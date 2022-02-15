"Опора России" предложила сохранить проекты малого бизнеса на вылов крабов и моллюсков

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин предложил доработать законопроект, который предполагает выделение еще 20% от общих допустимых уловов на инвестиционные квоты на Дальнем Востоке для строительства судов и рыбоперерабатывающих комплексов. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко; в аппарате подтвердили ТАСС получение данного письма.

Законопроект разработан Минсельхозом РФ. Объем квот предполагается распределить в равном соотношении: 10% для строительства рыбоперерабатывающих комплексов и 10% для судов рыбопромыслового флота, сказывали ранее в Росрыболовстве. Новый этап инвестквот позволит построить в том числе около 30 высокоэффективных рыбопромысловых судов и порядка 30 краболовов. Его реализация обеспечит дополнительный доход федерального бюджета в объеме порядка 200 млрд руб., а также позволит привлечь около 300 млрд руб. в обновление производственных фондов рыбохозяйственного комплекса, отмечали в ведомстве.

"Подготовленный Минсельхозом России в инициативном порядке законопроект предусматривает изъятие у субъектов малого и среднего предпринимательства всей закрепленной квоты добычи (вылова) крабов, моллюсков и прочих беспозвоночных. Принятие законопроекта полностью лишит производственного pecypca 115 предприятий Дальнего Востока, 99 из которых являются субъектами малого и среднего предпринимательства и осуществляют добычу (вылов) 37 тыс. тонн крабов, 25 тыс. тонн моллюсков и прочих беспозвоночных, в том числе 17 градо- и поселкообразующих предприятий", - отметил Калинин в своем письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По его мнению, принятие законопроекта "повлечет монополизацию добычи (вылова) водных биоресурсов в пользу одной-двух крупных рыбодобывающих компаний". Также существует риск банкротства малых и средних предприятий, ведущих промысел крабов, моллюсков и прочих беспозвоночных по договорам, заключенным в 2018 году сроком на 15 лет, указал Калинин.

Он заметил, что при подготовке законопроекта не учитываются результаты первого этапа программы инвестиционных квот. В частности, по его данным, строительство рыбопромысловых судов значительно отстает от первоначально намеченных сроков - к 2022 году заказчикам передано 6 судов из 65 запланированных программой, 37 судов находятся на разных стадиях постройки, к строительству остальных подрядчики еще не приступали. "Поступающие в Росрыболовство отчеты позволяют утверждать, что требования договоров предоставления инвестиционной квоты не исполняются всеми инвесторами в полном объеме", - отмечается в письме.

"С учетом исключительной важности законопроекта для рыбацкого сообщества обращаемся с просьбой при рассмотрении законопроекта на заседании подкомиссии указать на необходимость его доработки в части исключения положений об аукционах на право добычи (вылова) крабов, моллюсков и прочих беспозвоночных", - добавляется в письме.