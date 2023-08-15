Малый и средний бизнес в I полугодии привлек под поручительства 215 млрд рублей

Рост спроса на гарантийные поручительства отмечается в сферах торговли, строительства и сельского хозяйства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Малый и средний бизнес получил в январе - июне 2023 года более 215,1 млрд рублей под поручительства, выданные региональными гарантийными организациями (РГО). Годом ранее аналогичный показатель составил 98,7 млрд рублей, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Поручительство при недостаточности залогового обеспечения - один из самых востребованных инструментов у бизнеса. Количество заемщиков выросло в два раза: только за шесть месяцев 2023 года поручительством воспользовались почти 12 тысяч предпринимателей, тогда как за такой же период 2022 года - 5,8 тысячи. По объемам привлеченного под инструменты РГО финансирования наибольший рост по отношению к первому полугодию 2022 года продемонстрировала сфера перевозок и логистики - почти 14 млрд рублей, услуги - более 30 млрд рублей, производство - 44 млрд рублей", - отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

Также рост спроса на гарантийные поручительства отмечен в сферах торговли (69,8 млрд рублей), строительства (23 млрд рублей) и сельского хозяйства (33 млрд рублей). Ряд регионов показал значительный рост выдачи поручительств - республики Тыва и Хакасия, Воронежская, Псковская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская и Челябинская области.

"Механизм предоставления поручительств и гарантий - это то, что помогает предпринимателям привлекать заемные средства в свой бизнес на приемлемых условиях. В том числе это касается и программ льготного кредитования", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Тройку регионов - лидеров по суммарному объему полученной с участием РГО финансовой поддержки возглавила Москва (свыше 33,6 млрд рублей), Свердловская область (почти 15,7 млрд рублей) и Московская область (более 13,3 млрд рублей). В топ-10 вошли также Санкт-Петербург (почти 10,5 млрд рублей), Новосибирская область (9,6 млрд рублей), Республика Татарстан (более 7,37 млрд рублей), Ростовская и Челябинская области (7,1 млрд и 5,43 млрд рублей соответственно), а также Пермский и Краснодарский края (более чем по 5 млрд рублей в каждом).

Ранее, подводя итоги реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" за шесть месяцев 2023 года, курирующий его первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что сегодня МСП доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов. Их предоставляют в банках, региональных микрофинансовых и гарантийных организациях. За первое полугодие уже заключено более 53 тыс. договоров на общую сумму свыше 770 млрд рублей.