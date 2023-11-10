В ГД внесли законопроект, облегчающий участие МСП в приватизации госимущества

Правительство поддержало документ при условии доработки его отдельных положений

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сенатор РФ Андрей Кутепов и депутат Госдумы Владимир Самокиш ("Единая Россия") внесли в Госдуму законопроект, разработанный для повышения эффективности приватизации государственного и муниципального имущества и облегчения участия в процессе такой приватизации для МСП. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документом предусмотрена реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение недвижимого имущества, находящегося в их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет для объектов, не включенных в перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП. Предлагается сократить минимальный обязательный срок нахождения недвижимого имущества в аренде до одного года.

Также законопроектом предусматривается установление начальной цены продажи имущества. В случае, если заявку на участие в продаже без объявления цены подало только одно лицо, признанное единственным участником продажи, или только одно лицо допущено к участию в продаже, договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи. Законопроектом предлагается также установить сроки приема заявок на участие в продаже без объявления цены, признания претендентов участниками продажи и подведения итогов продажи.

"Уменьшение сроков, дающих право на участие субъектов МСП в процедурах выкупа государственного или муниципального недвижимого имущества, выступит действенной мерой, направленной на укрепление имущественной основы ведения предпринимательской деятельности", - говорится в пояснительной записке. Законопроект не затрагивает условия выкупа арендуемого имущества, включенного в соответствующий перечень, что в свою очередь позволит сохранить доходы соответствующих бюджетов от аренды такого имущества, указывают авторы документа.

Предлагаемые изменения закона о приватизации направлены на дополнение порядка приватизации государственного и муниципального имущества без объявления цены, который будет предусматривать защиту торгов от недобросовестных покупателей и, как следствие, увеличит их результативность, считают авторы документа.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии доработки его отдельных положений.