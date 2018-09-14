В Калужской области заложили первый камень в строительство мануфактуры Bosco

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Первый камень в основание будущего мануфактурного производственного комплекса "Мануфактуры Боско" заложили в пятницу в Калужской области. В проект будет инвестировано порядка 2 млрд рублей.

"Калужская область уже давно стала флагманом по привлечению разного рода инвестиций, здесь есть автомобильные предприятия, фармацевтические, металлургические, развивается сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции. Теперь она претендует на то, чтобы стать флагманом в области легкой промышленности. Что касается одежды Bosco, то с самого начала она у нас ассоциируется с формой наших олимпийцев, но давно уже вышла за эти рамки, она стала модной среди самых разных поколений", - сказал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев на церемонии закладки камня.

До мая 2019 года планируется построить 12 тыс. кв. м производственных площадей. При 16-часовом графике работы (в две смены) мощность мануфактуры составит 3,6 млн единиц трикотажных изделий и более 115 тыс. единиц верхней одежды в год. В производственный комплекс закладывается возможность разрабатывать и производить экипировку для спортивных сборных, персонала и волонтеров крупных спортивных соревнований.

На производстве будет работать 923 человека. "Уже в мае следующего года здесь будет возможность работать 923 швеям. Это будет такой флагман легкой промышленности, честно говоря, не только в Центральном Федеральном округе, но и, наверное, в нашей Российской Федерации", - сказал председатель наблюдательного совета Группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Bosco заключил контракт с МОК на пошив парадной формы для членов организации и сотрудников в 2016 году, до этого МОК сотрудничал с американской компанией Nike. Bosco был генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на восьми зимних и летних Олимпийских играх - в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016).