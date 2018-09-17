Глава Тюменской области: нефтегазовый форум необходим для притока новых компаний в регион

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Проведение Тюменского нефтегазового форума, который пройдет в этом году в Тюмени с 19 по 20 сентября, необходимо для привлечения в регион новых компаний и расширения партнерских контактов. Об этом в понедельник сообщил ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Экономический эффект очевиден: форум - это площадка, где каждая компания демонстрирует свои возможности, делится разработками, достижениями. Форматы разные - от экспонирования новинок на выставке до проведения сессий. Каждый год на форуме проходит большое количество переговоров, заключаются соглашения о намерениях, устанавливаются новые деловые контакты. В этом плане наша задача как организаторов - обеспечивать каждый год приток новых компаний, чтобы расширять круг потенциальных партнеров для участников форума", - сказал он.

Моор добавил, что для региона форум также является возможностью рассказать об инвестиционных перспективах. "Это площадка, где и правительство Тюменской области, и крупные нефтегазовые и нефтесервисные компании подписывают важные экономические документы. Хочу сказать, что первенство региона в инвестиционном рейтинге, объявленном на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум - 2018 - прим. ТАСС), складывается как раз из множества таких факторов, которые формируют привлекательность региона для инвестора, Тюменский нефтегазовый форум вносит в это свой вклад", - сказал он.

Кроме того, по словам Моора, высокую эффективность показал опробованный в прошлом году формат закупочных сессий. "На этих встречах представители крупных компаний "Роснефть", "Новатэк", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Сибур" рассказывают о своих планах закупок на будущий год, о тонкостях закупочных процедур, разбирают типичные ошибки, так что у предпринимателей есть возможность скорректировать свои производственные планы и участвовать в тендерах. Это очень эффективная мера поддержки", - уточнил глава региона.

IX Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса.

Традиционно в ходе форума пройдут закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.