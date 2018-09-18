МСП банк готов выделить бизнесу 1 млрд рублей на развитие моногородов на Чукотке

ТАСС, 18 сентября. Предприниматели, решившие вести свой бизнес в моногородах Беринговский и Певек Чукотского автономного, могут взять кредит в размере до 1 млрд рублей по спецпрограмме МСП-банка, сообщается на сайте правительства региона.

"Предпринимателям, ведущим свою деятельность на территории моногородов, МСП банк предлагает кредиты на оборотные или инвестиционные цели. Причем если на финансирование текущей деятельности и пополнение оборотных средств выдаются суммы не более 500 млн рублей и максимальным сроком на три года, то профинансировать инвестиции банк готов до 1 млрд рублей максимум на семь лет", - говорится в сообщении.

По условиям спецпредложения, процентная ставка для среднего и малого бизнеса будет от 8,9 до 10,6%. Документы оформляются в максимально сжатые сроки.

По информации Фонда развития Чукотки, микрокредит до 100 тыс. рублей сроком на 1 год могут получить предприниматели для развития стартапа.

Ранее ТАСС сообщал, что в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке МСП банк подписал оглашение о выдаче первого кредита на Чукотке - 75 млн рублей под 6,5% на 7-летний срок. Предприниматель, взявший кредит, планирует в Анадыре построить в регионе теплицу пятого поколения с применением инновационных технологий.