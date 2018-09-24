В Махачкале открыли офис МСП Банка

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Офис МСП Банка, в котором для предпринимателей доступны услуги по оборотному, инвестиционному и контрактному кредитованию, открылся в Махачкале. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Республиканского многофункционального центра (МФЦ).

"Дагестанские предприниматели теперь могут воспользоваться различными продуктами МСП Банка, обратившись в центр "Мои документы" по Ленинскому району Махачкалы, на базе которого открыт удаленный офис банка. Для бизнесменов доступны услуги по оборотному, инвестиционному и контрактному кредитованию", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, банк предоставляет определенные льготы для разных категорий предпринимателей, в том числе и сельхозпредпринимателям. "В сегменте специализированных банковских продуктов - микрокредит "Развитие моногородов", предназначенный для предпринимателей, работающих в этих городах. Кредитную помощь от 1 до 500 млн рублей могут также получить инновационные предприятия", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, вопрос открытия дополнительного офиса или филиала МСП Банка в Дагестане в мае этого года на Петербургском международном экономическом форуме обсуждали глава региона Владимир Васильев и председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов. Между банком и МФЦ республики был заключен договор о сотрудничестве.

Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) был учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежит Корпорации МСП. Банк осуществляет финансовую поддержку МСП во всех регионах России.