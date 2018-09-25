Сеть Банка МСП расширилась почти на треть за лето

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сеть центров консультирования предпринимателей МСП Банка расширилась почти на треть за лето 2018 года - открылось 12 офисов в разных городах России, сеть теперь включает 29 точек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.
"С начала лета новые подразделения МСП Банка открылись в Великом Новгороде, Ижевске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге, Самаре, Ставрополе, Туле, Тюмени, Уфе и Ярославле. Теперь сеть МСП Банка насчитывает 29 офисов по всей России", - рассказали представители кредитного учреждения.
За 9 месяцев 2018 года в региональные подразделения МСП Банка по России поступило более 2000 обращений за консультациями. Особенно активны предприниматели Краснодара, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска, отметили в банке.
Представители малого и среднего бизнеса в офисах банка могут получить очную консультацию менеджеров по всем вопросам, связанным с мерами государственной поддержки, и воспользоваться широкой линейкой кредитно-гарантийных продуктов, разработанных специально для сегмента МСП, пояснили в пресс-службе Банка МСП.
Среди продуктов организации есть кредитные инструменты на любые цели: инвестиции, пополнение оборотных средств, исполнение обязательств по госконтракту, а также спецпродукты для МСП в спорте, высокотехнологичных компаний, женщин-предпринимателей, сельхозкооперативов, резидентов Дальнего Востока и моногородов, а также для начинающих предпринимателей в возрасте старше 45 лет. Гарантийная поддержка включает в себя предоставление гарантий в рамках законов № 44 (о госзакупках) и № 223 (закупки, осуществляемые госкорпорациями и госкомпаниями).
МСП Банк учрежден в 1999 году, принадлежит Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), является аккредитованным банком по всем основным программам господдержки малого и среднего бизнеса в России. Так, предприниматели могут получить кредиты по ставке 6,5% годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития или по ставке от 1 до 5% годовых - для сельхозпредприятий в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза.