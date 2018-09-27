Азербайджан использует опыт России по развитию "Бизнес-навигатора" для МСП

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в рамках Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума поделилась с азербайджанскими коллегами опытом создания информационной системы для предпринимателей "Бизнес-навигатор". Об этом сообщает пресс-служба Корпорации по итогам круглого стола "Сотрудничество в области малого и среднего бизнеса".

В мае 2018 года Корпорация МСП (Россия) и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (Азербайджан) подписали Меморандум о взаимопонимании. В сентябре 2018 года была подписана "дорожная карта" о развитии сотрудничества и обмену лучшими практиками поддержки субъектов МСП.

"Одно из ключевых направлений взаимодействия в рамках "дорожной карты" - передача опыта Корпорации по созданию геоинформационной системы портала "Бизнес-навигатора МСП". Предприниматели Республики Азербайджан, реализующие проекты на территории России, могут воспользоваться сервисами портала, пройдя простую процедуру регистрации", - цитирует пресс-служба слова главы Корпорации Александра Бравермана.

В сообщении пресс-службы отмечается, что общее количество посетителей портала на сегодняшний день составляет 3,2 млн человек, число зарегистрированных пользователей - 1,1 млн человек. Сервисами портала воспользовались 746 тыс. предпринимателей, из них 52%, по статистике ФНС, увеличили свою выручку или наняли дополнительный персонал.

Также в ходе круглого стола участники дискуссии обсудили потенциал сотрудничества между малыми и средними предприятиями двух стран, реализуемые меры поддержки МСП России и Азербайджана, вопросы межрегионального сотрудничества, реализацию мер поддержки сельхозкооперации, в том числе развитие рынков сбыта продукции сельхозпроизводителей.

В круглом столе прияли участие министр экономики и промышленности Азербайджанской Республики Шахин Абдулла оглы Мустафаев, глава Республики Дагестан Владимир Васильев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Республики Азербайджан Орхан Мамедов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, президент Международной Ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев и другие.

О "Бизнес-навигаторе"

Информационная система "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущена 9 сентября 2016 года и призвана упростить процесс открытия нового бизнеса. Любой желающий может зарегистрироваться и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости.

Одной из базовых функцией портала является предоставление доступа в режиме одного окна к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово- кредитных продуктах.

Система позволяет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и даже району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объем спроса и тд.