Объем закупок у малого бизнеса Смоленской области составит 4,5 млрд рублей в 2018 году

СМОЛЕНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства ожидает, что по итогам 2018 года общий объем закупок у малого и среднего бизнеса (МСБ) в Смоленской области составит 4,5 млрд рублей. Об этом ТАСС на полях Всероссийского форума для предпринимателей "Территория бизнеса - территория жизни" сообщила заместитель генерального директора корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Наталья Коротченкова.

"Закупки у малых и средних предпринимателей в Смоленской области за весь прошлый год составили 4,1 млрд рублей, что на 41,4% выше показателей 2016 года. В 2018 ожидаем, что объем закупок по итогам года составит 4,5 млрд рублей, так как, по состоянию на 24 сентября, общий объем закупок у сектора МСП уже составил 4,3 млрд рублей", - сказала Коротченкова ТАСС.

Она добавила, что сегодня Смоленская область занимает 12 место в Центральном федеральном округе по объему закупок у малых и средних предпринимателей. В этом году 222 крупнейших заказчика области заключили 815 договоров с малыми и средними предпринимателями, зарегистрированными на территории Смоленской области. На сегодняшний день компании с госучастием обязаны отдавать не менее 15% закупок по спецторгам малому и среднему бизнесу.

Ранее глава корпорации МСП Александр Браверман заявлял, что общий объем закупок у сектора МСБ по итогам этого года должен составить не менее 3 трлн рублей. В прошлом году объём закупок составил 2 трлн рублей.

Передовой район области

Как отметили в корпорации МСП, одним из "передовых районов" Смоленской области является Гагаринский муниципальный район.

"В частности, прирост количества созданных на территории района субъектов МСП в период с 2015 по 2017 годы составил более 20% (с 1418 в 2015 году до 1712 в 2017 году)", - добавили в корпорации МСП.