Более 1 тыс. социальных предпринимателей прошли обучение в Свердловской области за год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек приняли участие в образовательных программах Центра инноваций социальной сферы, созданного в Свердловской области в феврале 2018 года для помощи социальным предпринимателям. Об этом в среду сообщил журналистам директор регионального фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла.

"В феврале при Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства был создан Центр инноваций социальной сферы… В общей сложности через программы Центра прошли более 1 тыс. человек. Было подготовлено 52 проекта, среди которых производство безглютенового хлеба, центры реабилитации детей-инвалидов и лечения неврозов при помощи звука, мини-гостиница для лежачих больных", - сказал Сулла.

Работа центра состояла из четырех направлений - мозговых штурмов для генерации идей социальных бизнес-проектов, школы социального предпринимательства, акселератора и института наставничества, отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. "Обучение [в школе социального предпринимательства] прошли авторы наиболее перспективных проектов. Занятия проходили по восьми тематическим блокам. Бизнес-консультанты учили начинающих предпринимателей созданию бизнес-плана, маркетингу, продвижению, навыку переговоров", - добавила Казакова.

По ее словам, система поддержки социального предпринимательства существовала в регионе и ранее, благодаря центру это направление работы выделили в отдельный проект. "В основном бизнесе главная цель - извлечение прибыли, получение в конечном итоге сверхдоходов, а в социальном предпринимательстве главная цель - решить проблему и реализоваться самому. Это отдельное сообщество, которое требует особого внимания и поддержки", - пояснила министр.

В этом году проект работал в четырех городах - Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Новоуральске и Первоуральске, к следующем году к ним присоединятся еще пять, отметил Сулла. "Мы пошли в те города, где присутствуют крупные предприятия. В 2019 году запланированы Нижний Тагил, Заречный, Асбест, Лесной, Краснотурьинск. Всё это моногорода", - подчеркнул он.