Эксперт: бесплатная проверка МСП по базам данных ускорит решения о поручительстве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Региональные гарантийные организации (РГО) могли бы быстрее выносить решения о выдаче поручительств по кредитам для малых и средних предприятий, если бы имели бесплатный доступ к базам Национального бюро кредитных историй, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и арбитражных судов для проверки заемщиков. Об этом ТАСС заявил глава Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов.

"Мы исследуем большое количество материалов из открытых источников или из баз данных, которые позволяют сделать вывод о добросовестности субъекта МСП. Доступ к базам довольно дорогой, порядка 1,5-2% от всех расходов компании, поэтому иногда мы ими не пользуемся, а это увеличивает время согласования поручительства. Если бы нам как государственной некоммерческой организации предоставили бы доступ к базам данных, то мы могли бы быстрее принимать решение", - сказал глава РГО, отметив, что такое решение расширило бы доступ малых компаний к кредитам.

Увеличение доли РГО

Купринов добавил, что на доступность кредитных средств также может повлиять и увеличение доли кредитов для малого бизнеса с гарантией РГО.

"Сейчас, по нашим подсчетам, доля составляет порядка 4% в городе. Корпорация МСП называет цифру 1,6%. Но это в любом случае незаметно", - отметил он.

Банк России предлагал упростить критерии для отбора банков-участников в рамках льготного кредитования субъектов МСП.

О фонде

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы оказывает гарантийную поддержку субъектам МСП. Его деятельность направлена на увеличение сроков и объемов кредитования при недостаточности залогового обеспечения компаний.