Власти Петербурга планируют создать около 200 тыс. рабочих мест в малом бизнесе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. дополнительных рабочих мест в малом и среднем бизнесе планируется создать в Санкт-Петербурге к 2025 году, сообщил в среду врио губернатора города Александр Беглов на открытии XVI Форума субъектов малого и среднего предпринимательства Петербурга.

"К 2025 году в Санкт-Петербурге нужно создать рабочие места для 1,3 млн человек в среднем и малом бизнесе. Это получается дополнительно - порядка 200 тыс. человек. Думаю, что задача непростая, но необходимо ее решать", - сказал Беглов. По его словам, сейчас в городе работает 362 тыс. малых предприятий, где заняты 1,1 млн человек.

Врио главы города отметил, что главными шагами для достижения показателей он считает снятие административных барьеров и предоставление доступных кредитов для малого бизнеса. "В этом году через Фонд [содействия] кредитованию малого и [среднего] бизнеса было привлечено порядка 8 млрд рублей. Это хороший показатель, но я считаю, что надо его удваивать", - отметил он.

Беглов призвал предпринимателей представить конкретные предложения по изменению действующей нормативной базы в городе и на федеральном уровне, чтобы сделать условия работы более комфортными. По итогам форума будет принята резолюция, в которой будут учтены инициативы представителей бизнеса.

Он также заверил, что сделает все возможное для сохранения рабочих мест на 100 малых предприятиях Петербурга по переработке мусора. "Удалось сделать отсрочку [по переходу на систему единого оператора], поэтому у нас есть время, чтобы в переходный период принять соответствующие решения и сохранить рабочие места", - сказал врио губернатора.

В бюджете Петербурга на 2019 год на поддержку малого бизнеса запланировано выделение 101 млн рублей, что соответствует уровню поддержки текущего года. Средства будут распределяться посредством шести программ, среди которых поддержка социального предпринимательства, сертификации и выставочной деятельности, ремесленничества, легкой промышленности и кредитования. Кроме того, помощь в этой сфере оказывают единый центр предпринимательства, фонд кредитования и ряд других инфраструктурных проектов.