Поддержка субъектов МСБ Мурманской области вырастет в 10 раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Финансирование развития сферы малого и среднего бизнеса (МСБ) в Мурманской области в 2019 году возрастет за счет средств федерального бюджета с 30 млн до 300 млн рублей. Большая часть средств будет направлена на предоставление кредитов местным предпринимателям, сообщил в среду заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко.

"По направлению поддержки малого и среднего бизнеса разработан нацпроект, и в его рамках начиная с 2019 года очень серьезные финансовые вливания произошли. Для Мурманской области, например, в этом году у нас 30 млн рублей федеральных денег на поддержку малого и среднего бизнеса, а на следующий год нам предлагают 300 млн рублей", - сказал Костенко, выступая на форуме "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

Костенко добавил, что к этой сумме будет добавлено также около 50 млн региональных средств. "Мы традиционно по поручению губернатора не снижаем объем областной поддержки. Общий объем финансирования будет около 350 млн, и порядка 170 млн рублей будет направлено региональной гарантийной организацией на ее докапитализацию, то есть мы продолжаем нашу работу по облегчению доступа предпринимателей к кредитным ресурсам", - рассказал замминистра.

Он уточнил, что, по данным на начало 2018 года, в Мурманской области было зарегистрировано 74 тыс. человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. "К 2024 году мы должны достичь [роста] 23%, то есть увеличить долю занятых в МСП до 91 тыс.", - сказал он, добавив, что в том числе из-за миграции населения за последние 5 лет доля занятых в сфере МСБ в регионе сократилась на 10%.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета.