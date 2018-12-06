Лидеры премии "Немалый бизнес" получат возможность бесплатного размещения в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Предприниматели из сектора малого бизнеса могут получить возможность бесплатного годового размещения в особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы. Для этого им необходимо принять участие в премии "Немалый бизнес", которая призвана выполнить задачу президента РФ по увеличению доли граждан, занятых в малом и среднем бизнесе, сообщил ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.
Премия "Немалый бизнес" создана по инициативе бизнес-омбудсмена. Претендовать на нее могут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет. Конкурс проводится в шести номинациях: "Молодой предприниматель", "Инновационный бизнес", "Социально-ориентированный бизнес", "Реальный продукт", "Квантовый рост" и"Гран-при". Прием заявок начался 26 ноября и продолжится до 14 января, итоги объявят 6 февраля.
"Для победителей премии будет организован "золотой год", в рамках которого они смогут бесплатно разместиться в ОЭЗ Москвы", - сказал чиновник.
Он пояснил, что предпринимателям нужно будет заключить договор с администрацией ОЭЗ. "Все [в ОЭЗ] будут заинтересованы, чтобы у них разместилось предприятие-победитель такой премии. Его потенциал, [который будет] оценен жюри, показывает, что предприниматель прошел огромный отбор", - отметил Титов.
В свою очередь соорганизатор премии и ректор школы бизнеса "Синергия" Григорий Аветов отметил, что представители премии также планируют наладить сотрудничество с ОЭЗ Дубны и Казахстана. "Мы хотим, чтобы победители пользовались всеми преимуществами особых экономических зон. Сейчас идет этап договоренности с ними. К 6 февраля все будет готово", - сказал Аветов.
Особая экономическая зона "Технополис "Москва" действует в столице с 2015 года и объединяет пять производственных площадок общей площадью свыше 207 га. Резидентами ОЭЗ является свыше 130 компаний, работающих в сфере высокотехнологичного производства. Им предоставляются льготы на налог на прибыль, имущество, землю и транспорт.