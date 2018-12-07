Первый технопарк в Новгородской области откроется до конца 2018 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Первый технопарк на территории Новгородской области, где предприниматели смогут работать на льготных условиях, откроется в регионе до конца 2018 года, сообщил в пятницу ТАСС министр инвестиционной политики Новгородской области Владимир Куимов.

"У нас есть график, до конца декабря откроется первый технопарк. Нормативными актами определено, что технопарк должен быть площадью не менее 1 тыс. кв. м - мы понимаем, что это три-четыре резидента", - сказал Куимов. Он добавил, что площадка технопарка подразумевает размещение офисных помещений, производственных площадей.

Первый технопарк должен открыться в Великом Новгороде на площадке, принадлежащей группе компаний "ГАРО". "Направленность технопарка будет нас промышленно-производственная, поскольку мы связаны с обрабатывающей промышленностью, переработкой сырья и продукции. Для резидентов послабления будут связаны с льготными ставками по аренде", - пояснил министр.

Он добавил, что программа Министерства экономического развития РФ, которая стартует в 2019 году, предусматривает поддержку технопарков в размере 250 млн рублей сроком на два года. Эти средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры технопарка. "Резиденты могут быть из любого региона, они регистрируются на территории технопарка, и им предоставляется юридический адрес. На сегодняшний день у нас есть несколько компаний, которые готовы прийти", - отметил Куимов.

По словам министра, в 2019 году в регионе может также появиться второй технопарк, одна из новгородских компаний уже заявила о намерениях создать площадку.

"Для региона появление технопарка - это возможность вовлечения в производственную сферу денег самих предпринимателей, это дозагрузка существующих площадей. Это рабочие места - предприятия рассматриваются разные, это может быть 20-50 рабочих мест. Инвестиции могут быть разные - от 200 млн рублей и выше", - сказал министр.