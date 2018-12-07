Два бизнес-инкубатора откроются в Новгородской области к 2019 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Два новых бизнес-инкубатора, ориентированных на поддержку малого и среднего предпринимательства, откроются в Новгородской области к 2019 году. Власти рассчитывают, что эта мера положительно скажется на инвестиционном климате в регионе, сообщил в пятницу ТАСС министр инвестиционной политики Новгородской области Владимир Куимов.

"У нас есть бизнес-инкубатор, который связан с университетом, но этого недостаточно. До конца этого года в Новгородской области возникнет еще один частный бизнес- инкубатор, и в первом квартале 2019 года будет еще один. При этом еще такие структуры мы планируем развивать и в районах", - сказал собеседник агентства.

Куимов пояснил, что бизнес-инкубаторы рассчитаны на проекты короткого цикла, которым не требуются производственные площади. "Мы рассчитываем на площадку около 300 кв. м. - это территория, на которой смогут разместиться 5-6 предпринимателей", - рассказал он. По словам министра, один из новых инкубаторов будет частным, другой будет создан совместно с Фондом поддержки предпринимателей Новгородской области.

"Такая поддержка улучшает наш инвестиционный климат, потому что люди понимают, что можно не искать офис, прийти в бизнес-инкубатор - там арендная ставка ниже. Мы не просто так планируем придать этим структурам региональный статус, потому что в этом случае будет поддержка по линии Министерства экономического развития РФ", - отметил Куимов.

Новгородская область в 2018 году вошла в десятку регионов с самым большим ростом в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ (публикуется Агентством стратегических инициатив с 2014 года). Регион поднялся с 53-й позиции на 29-ю.