Объем закупок предприятий с госучастием у МСП составит в 2018 году $46 млрд

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Крупные предприятия с госучастием в России закупят у представителей малого и среднего бизнеса товаров и услуг в 2018 году на $46 млрд. Об этом сообщил в пятницу начальник отдела дирекции по международной деятельности Корпорации МСП Виктор Болясников.

"Если в 2015 году крупные российские компании [с госучастием] закупили у малого и среднего бизнеса товаров и услуг всего на $980 тыс., то в 2017 году эти компании закупили уже на $32 млрд, а по плану на 2018 год эта сумма должна составить порядка $46 млрд", - сказал Болясников во время пленарной сессии Российско-японского бизнес-диалога, которая состоялась в Хабаровске в рамках VI Всероссийской международной конференции "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ".

Крупные компании с госучастием, таких в стране 417, должны закупать у представителей малого и среднего предпринимательства не менее 15% от всего объема своих закупок, сейчас этот показатель превышает 40%, сказал Болясников.

В Хабаровске 6-7 декабря проходила VI Всероссийская международная конференция. Участие в ней принимали представители 69 регионов РФ, а также делегаты из Японии, Китая, Германии и США.