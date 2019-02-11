Число самозанятых в рамках нацпроекта МСП должно составить 2,4 млн человек в 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество самозанятых предпринимателей, официально зарегистрировавших свой статус через специальный налоговый режим, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в последующие шесть лет должно достичь 2,4 млн человек до конца 2024 года. Об этом говорится в материалах по национальным проектам, опубликованных в понедельник правительством РФ.

Согласно материалам, количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, до конца 2024 года составит 2,4 млн человек, а для 100% самозанятых граждан будет законодательно закреплено введение специального налогового режима на базе мобильного приложения в декабре 2019 года.

Налоговый режим для самозанятых "Налог на профессиональный доход" введен с 1 января 2019 года в четырех российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Он запланирован на 10 лет, в течение которых не будут меняться его условия.

При оказании услуг физическому лицу самозанятые должны будут уплатить налог в 4%, а при сотрудничестве с юридическим лицом - 6% от суммы дохода. В эту ставку входят и отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Только за первые две недели 2019 года к новому режиму присоединились порядка 8 тыс. человек.

Нацпроект МСП

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.