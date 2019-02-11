Число занятых в МСП к 2024 году должно достичь 25 млн человек

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ опубликовало материалы по национальным проектам, согласно которым в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предложены необходимые меры поддержки предпринимателей на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса. Один из ключевых показателей - это увеличение числа занятых в секторе МСП, говорится в опубликованных в понедельник материалах.

Целевой ориентир национального проекта - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к 2024 году - 25 млн человек.

При этом доля малого и среднего бизнеса в ВВП за последующие шесть лет должна увеличиться с нынешних 22,3% до 32,5%. А доля экспорта малых предпринимателей в общем объеме несырьевого экспорта к 2024 году должна вырасти с 8,6% до 10%. Помимо этого, ежегодный объем закупок для субъектов МСП должен вырасти с 3 трлн рублей в 2019 году до 5 трлн рублей в 2024 году. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.