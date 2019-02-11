Число вновь созданных предприятий по нацпроекту МСП должно составить 62 тыс. к 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество вновь созданных малых и средних компаний к 2024 году должно составить 62 тыс. предприятий. Об этом говорится в материалах по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", опубликованных в понедельник правительством РФ.

Отмечается, что в 2019 году вновь созданных малых и средних компаний должно быть 9 тыс. предприятий, в 2021 году - 36 тыс., в 2024 году - 62 тыс.

Помимо этого, к концу 2024 года планируется обучить порядка 450 тыс. человек основам ведения бизнеса и финансовой грамотности. Кроме того, к концу 2024 года 126,7 тыс. человек будут вовлечены в предпринимательскую деятельность в категории МСП в сфере сельского хозяйства, в том числе и за счет господдержки.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.