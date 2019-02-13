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Российский инвестиционный форум - 2019

Калужское Кондрово может получить статус ТОСЭР до конца февраля 2019 года

Сейчас заявка на получение статуса находится на рассмотрении в Министерстве экономического развития

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Моногород Кондрово Калужской области может получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в феврале 2019 года. Об этом в среду сообщил глава региона Анатолий Артамонов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме.

"В ноябре прошлого года подана заявка, она находится на рассмотрении в Министерстве экономического развития РФ. Если она будет согласована, то статус будет получен в 2019 году, я думаю даже в феврале", - сказал он.

Артамонов подчеркнул, что с пятью потенциальными инвесторами ТОР заключены соглашения о намерениях на общую сумму около 1 млрд рублей. В Кондрове планируется разместить заводы медицинского и холодильного оборудования, производство детских товаров.

На предприятиях смогут трудоустроиться около 400 человек.

Теги
Артамонов, Анатолий ДмитриевичРоссияКалужская областьРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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