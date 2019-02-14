Москва вдвое увеличила объем закупок у поставщиков из регионов России в 2018 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Москва увеличила вдвое в 2018 году по отношению к предыдущему году объем закупок у поставщиков из регионов России. Об этом сообщил в рамках своего выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объем закупок города у поставщиков из регионов за прошлый год вырос вдвое и составил 200 млрд рублей", - сказал он. Доля региональных поставщиков в общем объеме закупок сейчас составляет 25%.

Он считает, что существенному увеличению доли регионального бизнеса способствовал старт работы по масштабной трансляции опыта использования автоматизированной информационной системы правительства Москвы "Портал поставщиков" в качестве электронной витрины закупок. За минувший год на портале зарегистрировались и работают 55 тыс. новых пользователей, из них больше 60% - компании и частные предприниматели из разных регионов России, добавил Ефимов.

"Политика прозрачности и открытости привела на рынок новых игроков, которые, знакомясь с закупками своего региона, начинают выходить на торги столицы. При этом 80% региональных компаний, которые стали поставщиками Москвы в 2018 году, представляют субъекты РФ, принявшие решение о работе с порталом", - пояснил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По итогам прошлого года за счет увеличения доли контрактов с московскими заказчиками рынок закупок в этих регионах вырос в совокупности на 15%, добавил он. По его словам, перспективы сотрудничества с порталом представители региональных органов власти и бизнеса сейчас обсуждают на форуме в Сочи. Встречи проходят на специально созданной площадке "Гостиная портала поставщиков", где работают консультанты.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.