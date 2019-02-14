Губернатор Рязанской области: молодые ученые будут оставаться в регионе благодаря ИНТЦ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Запуск инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) в Рязанской области позволит студентам и молодым ученым не уезжать в Москву. Об этом в четверг сказал губернатор Рязанской области Николая Любимов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"(ИНТЦ) это возможность для наших студентов, молодых ученых и специалистов разных научных сфер зарабатывать деньги, не уезжая из Рязани в Москву, и создавать добавленную стоимость в Рязанской области, на базе ИНТЦ создавая инновационные продукты", - сказал он.

Помимо этого, по словам губернатора, ИНТЦ не только мощнейшая точка роста для региона в цифровой сфере, это выход на новое качество образования и возможность для оборонных предприятий региона перейти на более качественный уровень производства гражданской продукции.

"ИНТЦ для нас это не дело завтрашнего дня. На региональные средства мы планируем запускать (его работу) уже в мае этого года. Это должно быть площадкой для того, чтобы и молодые ученые, и компании, и малые предприятия могли пользоваться его инфраструктурой и другими возможностями ИНТЦ" - пояснил он.

Инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ) - платформы взаимодействия организаций науки, государственной власти и инвесторов. Основная цель - стимулировать коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, инноваций.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.