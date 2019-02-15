Промсвязьбанк поддержит развитие малого и среднего бизнеса в Кировской области

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Промсвязьбанк намерен в 2019 году оказать поддержку развитию малого и среднего бизнеса в Кировской области за счет повышения доступности кредитов для предпринимателей. Об этом глава региона Игорь Васильев сообщил на официальной странице "Вконтакте" по итогам рабочей встречи с представителями банка в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Провел переговоры с "Промсвязьбанком". Сегодня банк активно работает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса региона, ведет банковское сопровождение контрактов в рамках государственных оборонных заказов. В этом году руководство "Промсвязьбанка" делает ставку на развитие малого и среднего бизнеса в Кировской области. Речь идет о повышении доступности кредитных ресурсов для предпринимателей", - сообщил Васильев.

По данным областного правительства, в регионе зарегистрировано 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Все они производят высокотехнологичную продукцию для обеспечения обороноспособности страны. Ряд предприятий стабильно входит в число ведущих налогоплательщиков региона и формирует значительную часть областного бюджета. А расширение нашего партнерства с "Промсвязьбанком" даст нам дополнительный стимул и для развития других, не менее важных сфер жизни региона", - цитирует пресс-служба Васильева. В ведомстве отметили, что речь идет о повышении доступности технологий и кредитных ресурсов для предпринимателей и улучшении бизнес-климата.

Также Васильев встретился с представителями "Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой Биржи" ("СПбМТСБ"). "Глава региона с президентом "СПбМТСБ" Алексеем Рыбниковым рассмотрели возможность расширения сотрудничества в сфере нефтепродуктов, газа, удобрений и дикоросов", - сообщается на сайте областного правительства.

По данным ведомства, в 2017-2018 годах область приняла участие в пилотном проекте развития биржевых торгов лесоматериалами и древесиной. "Организация биржевых торгов формирует справедливые рыночные цены на лесоматериалы и древесину, повышает "прозрачность" рынка лесопродукции, мы планируем развивать сотрудничество в рамках действующего соглашения", - цитирует пресс-служба Васильева.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.