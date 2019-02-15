Минкавказ открыл выездные семинары для бизнеса и управленцев СКФО

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Выездные семинары для управленцев и представителей бизнеса начаты Министерством РФ по делам Северного Кавказа в регионах СКФО. Об этом сообщил на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава министерства Сергей Чеботарев.

"С "Корпорацией МСП" мы на регулярной основе проводим обучающие семинары для региональных команд, где отрабатываются вопросы оказания мер поддержки предпринимателям на местах. Мы запустили новый проект - обучающие выездные семинары не только для управленческих команд, но и для бизнеса. Как раз сегодня в формате нашего министерства и "Корпорации МСП" проходит занятие в Кабардино-Балкарской республике", - сказал он на сессии "Подготовка кадров для реализации национальных проектов".

По словам Чеботарева, в 2019 году Минкавказ намерен упрочить сотрудничество с Агентством стратегических инициатив (АСИ) в сфере подготовке кадров. "Мы [c руководством АСИ] договорились в начале этого года организовать совместную работу и сформировать центр по подготовке кадров для Северного Кавказа", - добавил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.