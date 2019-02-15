Власти Тульской области намерены создать IT-кластер для поддержки малого бизнеса

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Тульской области планирует создать IT-кластер на базе регионального бизнес-инкубатора для предприятий малого бизнеса, сообщил ТАСС губернатор региона Алексей Дюмин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Для ускоренного развития малых предприятий, работающих в сфере IT, мы планируем создать IT-кластер на базе бизнес-инкубатора. Там начинающие предприниматели смогут арендовать помещения с мебелью, необходимой компьютерной техникой и широкополосным интернетом по льготной ставке. Это делается для создания развитой отраслевой экосистемы и запуска программы по "выращиванию" новых IT-компаний. Способствовать этому будут различные тренинги, бизнес-симуляции, консультации, выставки", - сказал Дюмин.

По данным пресс-службы правительства, наполняемость первого регионального бизнес-инкубатора, рассчитанного на 120 рабочих мест, на конец 2018 года достигла 100%. "Здание нового бизнес-инкубатора в Туле уже построено, оно рассчитано на 200 рабочих мест. В 2019 году на базе двух зданий в общей сложности разместятся 67 резидентов", - отметили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.