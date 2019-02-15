МЭР: объединенную программу подготовки кадров нужно разработать в рамках суперкластера

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. В рамках московского инновационного кластера (суперкластера) нужно создать совместную программу для подготовки кадров. Об этом в пятницу сообщил директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Артем Шадрин в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Закон об инновационном кластере 11 февраля был внесен на рассмотрение в Мосгордуму.

"[В кластере] требуется разработать совместную программу подготовки кадров, например, необходимых для новых секторов экономики. Вряд ли одна компания разработает такую программу, а когда их несколько они могут объединиться на соответсвующий заказ", - сказал он.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера, призванного объединить на одной площадке разрозненные городские структуры: IT-компании, бизнес- инкубаторы, технопарки, академические институты для развития научно-производственного потенциала. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года.

В кластер войдут более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 173 образовательных и 719 научных организаций, 7240 объектов промышленности.

В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.