Эксперт: технологические стартапы должны стать ядром московского инновационного кластера

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Ключевым элементом московского инновационного кластера (суперкластера) должны стать технологические стартапы. Об этом в пятницу сообщил директор по развитию Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ) Евгений Борисов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Власти Москвы внесли в Мосгордуму законопоект о создании инновационного кластера в столице 11 февраля. Платформа создается для того, чтобы объединить на одной площадке разрозненные городские структуры: IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты для развития научно-производственного потенциала.

"Там [в кластере] должно быть ядро. <...> Я говорю сейчас не про корпорации, а скорее про технологические стартапы. Это ядро будет привлекать, будет создавать движение", - сказал он.

Борисов также добавил, что для успешной работы в кластере необходимо организовать поддержку экспертов для начинающих предпринимателей, а также обеспечить работу высокотехнологичных лабораторий.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.