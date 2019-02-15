Эксперт: суперкластеру в Москве нужен механизм оценки интеллектуальной собственности

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Механизм оценки интеллектуальной собственности должен появиться в рамках инновационного кластера Москвы (суперкластера), тогда изобретения будут финансироваться инвесторами. Об этом в пятницу заявил основатель блокчейн-платформы Universa.io Александр Бородич в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Власти Москвы внесли в Мосгордуму законопроект о создании инновационного кластера в столице 11 февраля. Платформа создается для того, чтобы объединить на одной площадке разрозненные городские структуры: IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты для развития научно-производственного потенциала.

"Если в рамках кластера (Инновационный кластер Москвы - прим. ТАСС) будет наработана экспертиза, которая позволит качественно оценивать интеллектуальную собственность, мы, [инвесторы], с удовольствием будем выдавать свою часть финансирования изобретениям" - сказал он.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании в Москве инновационного кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года.

По словам заместителя главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристины Волконицкой, департамент является основным ответственным исполнителем указа президента.

В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции.

В кластер войдут более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 173 образовательных и 719 научных организаций, 7240 объектов промышленности.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.