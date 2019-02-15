Создание бренда "Сделано на Кавказе" поспособствует кооперации малых предприятий СКФО

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Создание единого бренда "Сделано на Кавказе" будет способствовать объединению и кооперации малых предприятий, работающих в регионах Северного Кавказа и производящих традиционные виды продукции. Об этом сообщил в интервью на стенде ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Идея этого бренда - "Сделано на Кавказе" - призвана объединить малых производителей одной большой идеей, создать им хорошую государственную защиту, предусмотреть финансирование в формате кооперации, для того чтобы таких решений (по выпуску традиционной для Северного Кавказа продукции - прим. ТАСС) было больше. Сейчас эта работа идет, но пока говорить о том, что бренд начинает активно функционировать, мы не можем", - сказал он.

Как ранее сообщалось, возможности создания единого бренда "Сделано на Кавказе" обсуждались в ходе первой ярмарки брендов, прошедшей 30 сентября и 1 октября 2017 года во Владикавказе в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Тогда свою продукцию представили почти 40 производителей из всех семи регионов СКФО.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.