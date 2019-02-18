Московским компаниям станет доступна федеральная господдержка по экспорту

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Московский экспортный центр (МЭЦ) подписали соглашение о совместной деятельности в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, благодаря которому для московских компаний станут доступны все меры экспортной поддержки в режиме "единого окна". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

МЭЦ является подведомственной организацией департамента.

"Стороны проведут взаимную интеграцию IT-систем РЭЦ и МЭЦ, а также наладят сотрудничество по реализации акселерационных программ", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, РЭЦ выстраивает единую концепцию для поддержки региональных экспортных центров в рамках долгосрочной стратегии развития российского экспорта, и Москва станет пилотной площадкой для мер поддержки. Также в рамках соглашения стороны организуют совместные экспозиции на международных выставках и бизнес-миссии.

"Ранее столичные предприниматели могли получить помощь только от Московского экспортного центра, а для получения федеральных услуг по развитию экспорта должны были обращаться в Российский экспортный центр. Теперь же на базе МЭЦ как "единого окна" столичным производителям будут доступны как московские, так и федеральные меры поддержки. Подписав сегодня соглашение, мы в очередной раз расширили возможности для московского бизнеса, которые доступны абсолютно бесплатно. Отмечу, наши совместные усилия, в том числе, направлены на достижение увеличения объема несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году в два раза", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

В рамках соглашения стороны проведут изучение и анализ мировых практик с целью разработки совместных акселерационных программ.