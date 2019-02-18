Первыми участниками инновационного кластера Москвы могут стать 20 тыс. компаний

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Первыми участниками инновационного кластера Москвы могут стать 20 тыс. столичных компаний, сообщил в понедельник руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В начале февраля власти Москвы на заседании президиума правительства столицы одобрили проект закона об инновационном кластере. Первое чтение законопроекта в Мосгордуме запланировано на 20 февраля.

"В городе работает более 20 тыс. высокотехнологичных компаний, которые будут являться первыми ласточками в качестве участников кластера", - сказал он на круглом столе по вопросу создания инновационного кластера Москвы в Московской городской думе. Он пояснил, что в это число входят научные организации, образовательные, промышленные, IT-компании.

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Также президент поручил создать фонд, обеспечивающий работу кластера. Средства на функционирование фонда будут выделяться из бюджета Москвы.

Участниками кластера смогут стать компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, научно-исследовательские институты и другие объекты инновационной инфраструктуры. По данным департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, предполагается, что со временем деятельность кластера выйдет за границы столицы, а затем и России. В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции.

Правительство Москвы обеспечит создание IT-платформы, где все участники смогут зарегистрироваться, а затем найти потенциальных партнеров, узнать об их продуктах, оборудовании, получить финансовую поддержку.