Эксперты создаваемого инновационного кластера Москвы помогут ученым формировать проекты

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Эксперты фонда, который будет обеспечивать работу будущего инновационного кластера Москвы, помогут научным коллективам доработать их проекты для получения поддержки организации. Об этом сообщил в понедельник руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Власти Москвы внесли в Мосгордуму законопроект о создании инновационного кластера в столице 11 февраля. Первое чтение законопроекта в Мосгордуме запланировано на 20 февраля. Платформа создается для того, чтобы объединить на одной площадке разрозненные городские структуры: IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты для развития научно-производственного потенциала.

"Научно образовательные коллективы являются одними из основных источников создания инновационных проектов. Мировая практика показывает, что многие из них не сформировались еще как юридические лица, в большей степени это команды. Фонд [который обеспечит работу кластера] будет оказывать информационно методическую помощь таким коллективам, чтобы сформировать из их идеи проект, который может быть поддержан в рамках кластера", - сказал Фурсин на круглом столе по вопросу создания инновационного кластера Москвы в Московской городской думе.

Он отметил, что, чтобы получить поддержку, коллективы должны стать участниками инновационного кластера, а для этого, как предложено в законопроекте, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

В свою очередь заместитель главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Волконицкая отметила, что в рамках проекта будет создан институт кластерных менеджеров, которые будут сопровождать юридические лица, индивидуальных предпринимателей и научные коллективы, которые заинтересованы в проекте, чтобы помочь им разработать проект, свести с другими участниками кластера и оказать содействие в оказании мер поддержки. "Это будет команда, которая будет помогать упаковывать проекты, она будет состоять из экспертов и сотрудников фонда [кластера]", - пояснила она.

Двухуровневая поддержка

Власти Москвы планируют предоставить два уровня поддержки участникам инновационного кластера. "Мы рассматриваем два уровня поддержки. Немонетарная поддержка, которая будет заключаться <...> в создании IT-платформы, которая будет обеспечивать работу и взаимодействие участников кластера. На это не будут тратиться деньги из бюджета Москвы", - сказал Фурсин.

Второй уровень поддержки будет заключаться в привлечении дополнительных средств из бюджета города Москвы. "Если потребуется для кооперации, меры поддержки будут выработаны вместе с экспертным сообществом: [если] необходимо дополнительно к сегодняшним инструментам, мы будем выходить с инициативой для привлечения средств из бюджета для финансирования инновационных проектов", - пояснил Фурсин.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Также президент поручил создать фонд, обеспечивающий работу кластера. Средства на функционирование фонда будут выделяться из бюджета Москвы.

Учредителем фонда станет правительство Москвы. В высший коллегиальный орган организации, совет фонда, войдут мэр столицы, помощники президента РФ, президент НИЦ "Курчатовский институт", президент Российской академии наук, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова, гендиректор государственной корпорации "Ростех", гендиректор госкорпорации "Росатом", председатель правления АО "Роснано", гендиректор "Роскосмоса", президент фонда "Сколково".