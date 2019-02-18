"Бизнес-техноград" предоставит широкую поддержку малым и средним предпринимателям Москвы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут получить широкую поддержку на площадках "Бизнес-технограда", который планируется создать на базе образовательного комплекса "Техноград". Об этом сообщила в понедельник замглавы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Олеся Беленькая.

Образовательный комплекс "Техноград" является подведомственным учреждением департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Он [комплекс "Бизнес-техноград"] будет не только давать возможность получать знания в рамках образовательных курсов по малому и среднему предпринимательству, но и содержать всю инфраструктуру, необходимую для развития предпринимательских навыков. Это и коворкинг, и бизнес-инкубаторы, и акселераторы, и различные, меры поддержки, которые город предоставляет предпринимателям. Все они будут там выставляться и будет возможность получить городские меры поддержки на этой площадке", - сказала она на мероприятии "Повелители чисел Amakids: битва за место в Книге Рекордов России" в "Технограде".

По словам Беленькой, меры поддержки, которые будут представлены для представителей МСП в "Бизнес-технограде", достаточно разнообразны. Они могут быть предоставлены малым и средним предпринимателям как в виде образовательных курсов, так и в виде различных субсидий.

Как ранее сообщал ТАСС, новая предпринимательская площадка "Бизнес-техноград" будет создана на базе образовательного комплекса "Техноград" в районе ВДНХ в Москве. Он работает сентября 2018 года. Его деятельность направлена на детское дополнительное образование, а также на обучение и повышение квалификации взрослых и студентов. Здесь можно получить навыки более чем по 45 профессиям.