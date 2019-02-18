Тамбовская область направит на развитие МСП более 250 млн рублей в 2019 году

ТАМБОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Тамбовские власти по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" направят более 250 млн рублей в 2019 году. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области.

"Регион впервые получил такую ощутимую помощь из федерального бюджета в рамках нацпроекта. Для сравнения, в прошлом году объем госсубсидий составил около 60 млн рублей, в этом - 256 млн рублей. Средства будут направлены на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, а также его популяризацию в регионе. Мы планируем провести довольно масштабную информационную кампанию и организовать обучение предпринимателей", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в областной администрации, часть выделенных средств также направят на создание единой цифровой платформы, которая будет ориентирована на производственную и сбытовую деятельность субъектов малого бизнеса. Кроме того, власти рассчитывают организовать более упрощенный доступ к услугам и сервисам МСП путем развития системы "одного окна", предоставлять гарантии и микрозаймы малому бизнесу по льготным ставкам, а также заняться вовлечением граждан в сектор предпринимательства.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Бюджет нацпроекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.