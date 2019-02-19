{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Количество занятых в МСБ планируется увеличить в Свердловской области на 15% к 2024 году

Предполагается, что их численность достигнет 720 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Количество людей, которые заняты в малом и среднем бизнесе (МСБ), планируется увеличить в Свердловской области к 2024 году почти на 15% - до 720 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель председателя союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анна Хвагина.

"Численность занятных в МСБ на 2018 год составила 639 тыс. человек. По плану к 2024 году их должно стать 720 тыс. в Свердловской области", - сказала она.

Хвагина добавила, что на данный момент есть тенденция по сокращению количества малых и средних предпринимателей, которая ставит под угрозу выполнение цели, заложенной в стратегии развития малого и среднего бизнеса региона. "В большей степени [сейчас надо] поддерживать молодежное предпринимательство и стартапы, что пока не происходит системно. Необходимо выстроить эту работу, чтобы достичь показателей", - отметила она.

Поддержка предпринимательства является основной целью нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который был разработан Минэкономразвития РФ. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Теги
РоссияСвердловская область
Тамбовская область направит на развитие МСП более 250 млн рублей в 2019 году
Власти планируют проводить обучение предпринимателей и создать единую цифровую платформу
Читать полностью