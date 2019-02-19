Количество занятых в МСБ планируется увеличить в Свердловской области на 15% к 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Количество людей, которые заняты в малом и среднем бизнесе (МСБ), планируется увеличить в Свердловской области к 2024 году почти на 15% - до 720 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель председателя союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анна Хвагина.

"Численность занятных в МСБ на 2018 год составила 639 тыс. человек. По плану к 2024 году их должно стать 720 тыс. в Свердловской области", - сказала она.

Хвагина добавила, что на данный момент есть тенденция по сокращению количества малых и средних предпринимателей, которая ставит под угрозу выполнение цели, заложенной в стратегии развития малого и среднего бизнеса региона. "В большей степени [сейчас надо] поддерживать молодежное предпринимательство и стартапы, что пока не происходит системно. Необходимо выстроить эту работу, чтобы достичь показателей", - отметила она.

Поддержка предпринимательства является основной целью нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который был разработан Минэкономразвития РФ. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.