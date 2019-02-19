Вручение премии для малого бизнеса "Прорыв года" состоится в Москве в конце мая

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лауреатов первой ежегодной премии для московских предпринимателей "Прорыв года" определят в конце мая в девяти номинациях. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, который выступает организатором конкурса.

"В Москве запущена новая ежегодная премия для предпринимателей "Прорыв года". Награждение победителей состоится в конце мая 2019 года", - говорится в сообщении департамента.

Лучшие участники будут выбраны в девяти номинациях: среди молодых бизнесменов и предпринимателей старше 55 лет, успешных в бизнесе мам, представителей социально-ответственного бизнеса и иностранных предпринимателей, создавших бизнес в Москве, франчайзеров, действующих экспортеров, руководителей компаний с самыми высокими темпами развития, а также проектов, сумевших вернуться на рынок после закрытия.

Отбор победителей будет происходить в четыре этапа. Первые два этапа включают в себя подачу онлайн заявок и их ранжирование по критериям с использованием бальной системы. Третий этап конкурса объединит заочное рассмотрение заявок и голосование на платформе "Активный гражданин". В финал выйдут по три кандидата из каждой номинации конкурса, которые представят свои проекты на заседании экспертного совета.

"Лучшие предприниматели будут выбраны не только по экономическим показателям. С 29 апреля по 14 мая на платформе "Активный гражданин" каждый житель Москвы сможет оставить свой голос за кандидатов", - сообщает пресс-служба департамента, ссылаясь на слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Заявки на участие будут приниматься с 4 марта до середины апреля на сайте PG.MBM.RU

О конкурсе

Решение о проведении конкурса "Прорыв года" было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы в августе 2018 года.

Главными задачами конкурса является увеличение заинтересованности в открытии собственного дела молодежи и людей старшего возраста, а также привлечение иностранных и отечественных инвестиций.

Для победителей организуют широкую рекламную кампанию. Информацию о бизнесе призеров конкурса разместят на 20 рекламных щитах, запишут аудиоролик и более 50 раз дадут его в эфир радиостанций, кроме того, создадут видеоролик, который покажут 20 раз в столичных СМИ. Также о победителях снимут фильм и разместят его в интернете.