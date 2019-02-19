Льготное кредитование малых фермерских хозяйств в 2019 году увеличится вдвое

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Объем субсидий на льготное кредитование малых форм хозяйствования в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличится вдвое. Об этом сообщила во вторник замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова в ходе 30-го съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

"Мы [Министерство сельского хозяйства] увеличили объем субсидий на 2019 год. На короткие кредиты будет выделено 3,5 млрд рублей, на инвестиционные [кредиты] - 2 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом объемы льготного кредитования малых форм хозяйствования увеличиваются в два раза", - сказала она.

Объем кредитных договоров для малых фермерских хозяйств в 2018 составил порядка 3 млрд рублей, в 2017 - около 1,5 млрд рублей, отметила Фастова.

АККОР - негосударственная организация, объединяющая 68 региональных крестьянских союзов и ассоциаций, в которые входит более 93 тыс. фермерских хозяйств. На ее юбилейный съезд, который проходит 19-20 февраля в Москве, прибыли более 700 участников из 70 регионов. В центре внимания - установленные президентом РФ стратегические задачи по обеспечению прорывного развития сельского хозяйства и улучшению условий жизни и труда на селе.