Неосвоенные средства на кредиты малым фермерским хозяйствам будут изымать у регионов РФ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Средства, выделяемые на кредитование малых фермерских хозяйств в регионах, должны быть использованы по назначению, в противном случае они будут изыматься без права перераспределения. Об этом сообщила во вторник замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова в ходе 30-го съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

"В рамках лимитов, которые доведены до регионов, 20% должны выделяется малым формам [фермерского хозяйствования]. Если в прошлом году мы позволяли [регионам] перераспределить на другие формы то, что не использовали, то теперь, если эти 20% до малых форм не доведены, мы их изымаем", - пояснила она.

Минсельхоз обязал все регионы направлять 20% общих лимитов на финансирование малых форм хозяйствования, и не менее 30% - на субсидирование краткосрочных кредитов. Ранее регионы имели возможность перераспределять эти средства между направлениями внутри общего объема льготных кредитов.

АККОР - негосударственная организация, объединяющая 68 региональных крестьянских союзов и ассоциаций, в которые входит более 93 тыс. фермерских хозяйств. На ее юбилейный съезд, который проходит 19-20 февраля в Москве, прибыли более 700 участников из 70 регионов. В центре внимания - установленные президентом РФ стратегические задачи по обеспечению прорывного развития сельского хозяйства и улучшению условий жизни и труда на селе.