Промсвязьбанк увеличит объем кредитования МСБ до 180 млрд рублей в 2019 году

ИЖЕВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Промсвязьбанк увеличит портфель кредитов для российских предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) до 180 млрд рублей в 2019 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель банка Петр Фрадков.

"В этом году мы вошли в перечень банков, которые участвуют в программе субсидирования ставок, собираемся принимать в ней непосредственное участие. Стратегия банка предусматривает удвоение портфеля кредитов МСБ до 180 млрд рублей, и существенная часть новых кредитов будет выдана как раз с использованием средств господдержки", - сказал Фрадков.

Он отметил, что банк будет способствовать реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и поддерживает упрощение доступа компаний сектора к финансированию. По его словам, в рамках нацпроекта финансовая организация также планирует развивать инструменты фондового рынка для использования их компаниями МСБ. "Мы будем поддерживать эмитентов МСБ, которые выходят на фондовый рынок. Участие банков позволит предприятиям снизить затраты на доступ к финансированию", - отметил Фрадков.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предполагает рост численности людей, занятых в малом бизнесе, на 30% - с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году. Объем долгового финансирования малого и среднего предпринимательства к этому сроку должен вырасти более чем в два раза, с 4 трлн до 9,5 трлн рублей. Согласно задачам нацпроекта, количество вновь созданных малых и средних компаний к 2024 году должно составить 62 тыс. предприятий.

Бюджет нацпроекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.